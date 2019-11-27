Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с капитальном ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 5,1 километра в городе Хырдалан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,9 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить необходимое финансирование, передает агентство АПА.

Minval.az