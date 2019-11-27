Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с капитальном ремонтом автомобильных дорог в городе Хырдалан.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 5,1 километра в городе Хырдалан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,9 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить необходимое финансирование, передает агентство АПА.