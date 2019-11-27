Министерство труда и социальной защиты населения прокомментировало беспочвенные обвинения, распространенные в последнее время в социальных сетях по поводу пенсий, передает Trend.

«Некие клеветники без влияния в обществе несведущие в пенсионной системе имитируют в социальных сетях показное «сострадание» к пенсионерам.

Эти лица встали на путь необоснованных обвинений и шантажа, стремясь бросить тень на коренные реформы, благодаря которым серьезно увеличились социальные пособия, а также улучшилась досягаемость пенсионной системы для населения. Они пытаются ввести людей в заблуждение, не зная при этом ни законодательства, ни специфики этой сферы, или же по неразумению.

Благодаря реформам, вступившим в силу с первого января 2019 года, в случае, если за период 01.01.2006 — 01.07.2018 на личном счету гражданина имеется хотя бы одна копейка, то до первого января 2006 года к их трудовому стажу добавляется 25 лет и им в электронной форме назначается пенсия.

В результате за девять месяцев этого года число граждан, которым назначена пенсия, увеличилось на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в законодательстве предусмотрена широкая категория населения, которой назначается пенсия на льготных условиях. Например, для лиц с инвалидностью 1-группы вообще не требуется пенсионного капитала, а всего стаж должен составлять не менее пяти лет по четыре месяца на каждый год деятельности. Также на порядок меньше требуемый стаж для назначения пенсий лицам с инвалидностью 2-й и 3-й групп и потерявших главу семьи. Именно на такой основе, а также благодаря другим льготным условиям выхода на пенсию, в разы упрощенным требованиям по пенсионному капиталу ежегодно тысячи граждан выходят на пенсию раньше времени.

В таком случае, высказывание «сотни тысяч людей остались вне пенсии» является откровенной ложью, не подкрепленной логикой», — говорится в обращении министерства.

Minval.az