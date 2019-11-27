Nar примет участие в 25-ой выставке Международных Телекоммуникационных и Информационных Технологий — “BakuTel-2019”, посвященной последним технологическим новинкам и достижениям. Подойдя к стенду Nar с 3 по 6 декабря, посетители смогут ознакомиться с продуктами мобильного оператора, также выиграть различные призы учавствуя в увлекательных конкурсах.

Заметим что, в течении четырехдневной выставки, Nar представит приложение “Nar+” позволяющее абонентам с легкостью управлять своим аккаунтом, следить за номером, а также быть в курсе всех услуг и продуктов оператора; Роуминг пакеты делающие отдых любителей путешествовать еще приятнее позволяя бесплатно переписываться в Whatsapp, звонить и пользоваться интернетом по выгодным ценам; и тариф “CavanNar“ позволяющий извлечь пользу от двойного интернета для всех абонентов часто пользующихся социальными сетями и интернетом. Посетители также смогут протестировать сеть Nar и почувствовать скорость сети 4G с помощью игр виртуальной реальности.

Помимо этого, в стенде мобильного оператора будут проводится конкурсы, интересные игры и

викторины. Во время выставки люди подходящие к стенду Nar помимо различных призов также

могут выиграть современный смартфон.

Мобильный оператор приглашает всех к своему стенду на 25 – ой выставке Международных

Телекоммуникационных и Информационных Технологий — “BakuTel-2019”, которая пройдет с 3-

6 декабря в Баку Экспо Центре.

Компания «Аzerfon» (торговая марка «Nar») начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка «Nar»была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. «Nar» — первой в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставил в использование своим абонентам сеть 4G.

В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% населения страны и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

Minval.az