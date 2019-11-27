В редакцию «Минвала» поступил отчет «Союза Азербайджанцев России» (САР) о работе, проделанной за полгода существования этой организации.

Как известно, 27 апреля 2019 года, в ходе первого московского Форума азербайджанцев, проходившего в «Президент-Отель», было единогласно принято решение об учреждении «Союза азербайджанцев России». Президентом САР участники Форума — представители общественных организаций азербайджанцев из 56 регионов России — избрали Физули Мамедова, который к тому времени и в настоящее время является президентом Союза азербайджанцев Мира (САМ) и Всемирного азербайджанского культурного Фонда (ВАКФ). (САМ учрежден и зарегистрирован в Италии. Организация имеет в 14 государствах Европы и Северной Америки свои представительства. ВАКФ учрежден в России в 2005 году и прошел регистрацию в Минюсте РФ).

Участники Форума в своих выступлениях выразили полное доверие Физули Мамедову, заявив о том, что он имеет огромный опыт работы с диаспорой и обладает достаточным потенциалом для объединения соотечественников в России.

Следует также напомнить, что первая общественная организация азербайджанцев, учрежденная в России в 1988 году, была создана именно при активном участии Физули Мамедова, и она называлась «Azərbaycan birliyi» («Единство Азербайджана»).

Создание «Союза азербайджанцев России» было желанием диаспоры и требованием времени. Имея 260 общественных региональных организаций, созданных нашими соотечественниками в России, азербайджанцы были заинтересованы в монолитной структуре, объединяющих всех. Особенно эта тема стала актуальной повесткой диаспоры после ликвидации 15 мая 2017 года Верховным судом России Всероссийского Азербайджанского Конгресса («ВАК»). А Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) к тому времени и сейчас, к сожалению, ослаблена интригами и лидерскими амбициями её руководителей, что сказывается на ее репутации.

В таких неблагоприятных условиях соотечественники, разделяющие гражданскую и политическую культуру, уже не имели морального права спокойно смотреть, как разрушаются организационные структуры азербайджанской диаспоры.

Увидев раскол и интриги в диаспоре, ее слабый иммунитет перед кризисами, разобщенность и аполитичность, Физули Мамедов также не мог остаться в стороне и бросил все силы на процесс консолидации. За полгода деятельности «Союз азербайджанцев России» активно вел работу по многим направлениям, в первую очередь, организовывал и проводил социально-культурные и образовательные мероприятия с целю сохранения и популяризации богатого исторического наследия азербайджанской нации в России и странах СНГ.

Minval.az предлагает вниманию читателей отчет о деятельности «Союза азербайджанцев России» за период с 27.04.2019 по 27.11.2019 г.:

— Праздничное мероприятие совместно с национально-культурной автономией города Химки в честь 74 – й годовщины победы в Великой Отечественной Войне. Московская область, г. Химки. 09.05.2019

— Вечер классической музыки с участием народного артиста СССР Фархада Бадалбейли в честь 96-летия со дня рождения Гейдара Алиева. Узбекистан, г. Ташкент. 17.05.2019

— Концерт в честь 101-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики и 96-летия со дня рождения Гейдара Алиева. Новосибирск. 22.05.2019

— День Азербайджанской Республики. Москва, отель Националь 27.05.2019

— Чаепитие по-азербайджански. Вечер кулинарии. Москва. 30.05.2019

— Научно – исследовательская конференция, посвященная 750 – й годовщине Золотой Орды. Казань 29.06.2019

— Чаепитие по-азербайджански. Вечер кулинарии. Московская область, г. Мытищи. 07.07.2019

— Пресс-конференция на тему: «Диаспора как важный фактор в российско-азербайджанских отношениях» Азербайджан. г. Баку. 18.07.2019

— Тест, посвященный Дню Независимости Азербайджана в школе №1. г. Магадан. 04.10.2019

— День Независимости Азербайджана. Архангельск 17.10.2019

— День Независимости Азербайджана. Махачкала 18.10.2019

— Торжественное собрание «Единство и доблесть. Дикая дивизия в истории и искусстве», посвященное 105-й годовщине образования Кавказской туземной конной дивизии. Москва. 31.10.2019

— Литературный вечер, посвященный 650-летию Имадеддина Насими. г. Воронеж. 02.11.2019

Важным направлением деятельности САР является благотворительность. Несколько месяцев до создания организации Физули Мамедов совершил редкий благородный жест, который навсегда вошел в историю азербайджанского народа, в частности азербайджанской диаспоры. Он подарил ключи от квартир десяткам защитникам Азербайджана от армянской агрессии. Этим жестом благородства и гуманности он доказал, что не только государство должно поддержать диаспору, как ни странно, что наблюдались за все предыдущие годы, но и диаспора должна поддержать своих соотечественников и страну происхождения своим соучастием. За короткий срок Физули Мамедов финансировал лечение в Азербайджане и Турции ветеранов армяно-азербайджанской войны. Некоторых ветеранов он лично сопровождал в самые известные клиники Турции, был рядом с ними во время обследования. Представляем Вашему вниманию имена ветеранов и места их курсов лечения и обследования:

— Агиль Ахмедов – май, Турция, г. Анкара, клиника Acı Badem

— Фарадж Джафаров — май, Турция, г. Анкара, клиника Acı Badem

— Гасана Гусейнов — май, Турция, г. Анкара, клиника Acı Badem

— Ровшан Джафаров – август, Азербайджан, Баку, госпиталь МВД

Естественно, поддержка ветеранов является приоритетом в благотворительной деятельности САР, но руку помощи Физули Мамедов протянул также нуждающимся соотечественникам независимо от их социального статуса. Уверенно можно сказать, что благотворительная деятельность САР является многосторонней.

— Оплата всех расходов обследования Рзы Алиева в турецкой клинике Acı Badem

— Оплата всех расходов лечения журналистки Парваны Гусейновой в клиниках Баку и Анкары. (К сожалению, спасти молодую девушку не удалось, но в прощальном письме Парвана благодарила Ф.Мамедова за то, что благодаря его поддержке ее молодая жизнь продлилась).

— Финансовая помощь в лечении тяжелого онкологического больного Айдына Мехтиева и финансовое обеспечение транспортировки Айдына Мехтиева в Нью-Йорк для продолжения процесса излечения в ведущих клиниках США.

— Финансовая помощь в лечении Орхана Гусейнова в Москве. (Молодому человеку после тяжелой производственной травмы хотели ампутировать руку, так как не было необходимых финансов для спасения конечности)

— Финансовая помощь в лечении дочери ветерана «армяно – азербайджанской войны» Этибара Кулиева Нармин Кулиевой в Москве.

— Бесплатные обеды (ифтар) во время священного месяца Рамадан в Москве и Московской Области, Баку, Калининграде, Рязани, Новосибирске, Кирове.

— Финансовая и организационная поддержка в участии команды «Карабах» в международном турнире по популярной игре «Что, Где, Когда», проходившей в Грозном.

— Подарок коня Карабахской породы юной наезднице Гюлай, прославившей Азербайджан на весь мир своей виртуозной техникой джигитовкой.

Проекты

— Проект по увековечению памяти вице-адмирала Балтийского флота, участника Великой Отечественной Войны Гамида Касумбекова в городе Балтийск. Автором идеи является представитель «Союза азербайджанцев России» в Калининграде Тофик Рзаев. На сегодняшний день уже получено добро от мэрии Балтийска на установление бюста советскому военачальнику, вице-адмиралу Гамиду Касумбекову. Проектирование и благоустройство территории сквера планируется произвести в 2020 году силами и средствами Союза азербайджанцев России, в частности Президента САР Физули Мамедова.

— Увековечение памяти героя Великой Отечественной войны Исрафила Мамедова в Парфинском районе Новгородской Области. В данный момент на этом участке стоит танк — участник ВОВ, а также монумент парфинцам, погибшим за Родину. Президент САР Физули Мамедов взял на себя финансирование реставрации вышеупомянутых памятников, в частности, установки бюста Исрафилу Мамедову.

— Реставрация братской могилы и благоустройство территории вблизи братской могилы у деревни Низино, где похоронен посмертно награжденный орденом Ленина азербайджанский лётчик, лейтенант Гусейн-бала Алиев. Реставрация памятника и благоустройство территории сквера планируется произвести в 2020 году силами и средствами САР, в частности Физули Мамедова.

Спортивные мероприятия

Спорт занимает особое место среди сфер деятельности САР. И в этой сфере САР отличился созиданием. Организация учредила спортивный бойцовский клуб «Мубариз», слово, которое имеет сакральное значение для каждого Азербайджанца.

— С 8 ноября 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Спортивный бойцовский клуб «Мубариз» было внесено в Единый государственный Реестр Российской Федерации в качестве юридического лица.

Отметим, что первое отделение клуба уже открыто в городе Туле.

Отныне граждане, проживающие в странах СНГ и Европы, а также в России, могут обратиться в САР как к учредителю спортивного бойцовского клуба «Мубариз», с инициативой открытия спортивного клуба с этим же названием на своей территории. Только на основании решения руководства САР в регионах России и странах СНГ и Европы могут быть открыты клубы со схожим названием. САР обязуется на основе взаимного соглашения оплатить расходы за первые 3 месяца аренды спортивного помещения под клуб в регионах, а также часть расходов на покупку спортивного инвентаря.

Есть доля участия во многих победах именитых азербайджанских спортсменов Союза азербайджанцев России. Организация частично и полностью финансировала участие азербайджанских спортсменов во многих соревнованиях.

— Финансовая и организационная поддержка участия известного кикбоксера Алима Набиева в поединке с Патриком Думбе в Париже. Глава САР Физули Мамедов и функционеры Организации в качестве группы поддержки сопровождали спортсмена на этот поединок.

— Финансовая и организационная поддержка участия спортсменов Араза Мамедова и Самира Абдуллаева в международном турнире в память национального героя Мубариза Ибрагимова в Баку.

— Финансовая и организационная поддержка участия известного кикбоксера Шера Мамазулунова в поединке с Фотисом Гкионисом в Казани.

— Финансовая и организационная поддержка участия известного кикбоксера Хаяла Джаниева в международном турнире о кикбоксу, посвященный 70-летию дипломатических связей Российской Федерации и Китайской народной Республики.

— Защита национальных интересов.

«Союз азербайджанцев России», в отличие от других диаспорских организаций, не считает, что борьба против сепаратизма и его пропаганде является лишь зоной ответственности соответствующих структур. В САР считают, что борьба с сепаратизмом – это долг каждого россиянина. Руководствуясь этими принципами, САР за короткий период деятельности оперативно реагировал на разные провокационные действия недругов России и Азербайджана, пособников страны агрессора, в частности Армении. В своих обращениях и заявлениях САР призывал сограждан не участвовать в антиазербайджанских проектах армян, так как Россия сама в первую очередь является жертвой международного террора и сепаратизма. Мы обращались к разным инстанциям власти, что на местах разбирались с деструктивными силами, пропагандирующими фашистов и их союзников.

26.07.2019 — заявление Союза Азербайджанцев России, Союза Азербайджанцев Мира и Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда в связи с провокационными действиями компании «МегаФон» в отношении Азербайджана.

06.08.2019 — обращение Союза Азербайджанцев России и Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда к Министерству иностранных дел и Министерству культуры Российской Федерации в связи с планами армянских сепаратистов совместно с представителями России снять фильм об азербайджанском Нагорном Карабахе.

14.10.2019 — обращение Союза азербайджанцев России в связи с провокационным выступлением первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам соотечественников за рубежом Константина Затулина в отношении армяно-азербайджанского конфликта.

28.10.2019 — заявление САР и ВАКФ в связи с концертом государственного ансамбля танца «Арцах» в Республике Крым.

Работа с соотечественниками

САР не умалчивает о фактах нарушения прав соотечественников, вступает в активную борьбу с инстанциями, которые, мягко говоря, нарушают закон. Громкое «дело сына представителя САР в Дагестане Ракифа Азизова Рауфа Азизова» во многом получило широкую огласку после вмешательства Союза азербайджанцев России.

Президент САР Физули Мамедов из глав диаспорских организаций одним из первых выступил против возбуждения уголовного дела Рауфа Азизова в периодической печати. Именно по инициативе САР был создан комитет по защите прав Рауфа Азизова., после освобождения которого Ракиф Азизов позвонил Физули Мамедову. И звонок этот послужил признанием роли президента САР в удачном исходе данного дела.

В адрес «Союза азербайджанцев России» поступали многочисленные обращения соотечественников, обеспокоенных откладыванием установки памятника известному генералу-адъютанту армии Российской Империи, прославленному азербайджанцу Гусейн-Хану Нахичеванскому.

Исходя из полученной нами информации, мы заявили о недопустимости дальнейшего замедления в деле увековечения памяти славного сына азербайджанского и российского народов.

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной задержкой и иными причинами в переводе средств для установки памятника, Союз азербайджанцев России официально выразил свою готовность оказать финансово-материальную поддержку в деле увековечения памяти выдающегося военачальника.

Благодаря реакции САР соответствующим органам, а именно Посольству Азербайджана в России пришлось отчитываться перед обществом и властью о ситуации вокруг памятника Гусейн-Хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге.

Процесс объединения азербайджанцев в России складывается не только вокруг общенациональных ценностей, но и на внутрирегиональном уровне.

Учитывая, что данный факт играет положительную и важную роль в объединении соотечественников, руководство САР проводит встречи с соотечественниками из разных регионов Азербайджана.

Часто участники встреч выражают недовольство тем, что многие из них не были привлечены к деятельности диаспоры, несмотря на более чем 30-летнее проживание в России. По их мнению, главной причиной разобщенности азербайджанской диаспоры является тот факт, что ее «лидеры», обладающие научными степенями и материальным состоянием, ставят себя выше обычных представителей нашей страны.

В САР убеждены, что организации, опирающиеся на личные интересы руководителей, обречены на провал. А продолжающийся кризис в азербайджанской диаспоре подтверждает необходимость учета интересов азербайджанского народа со стороны диаспорских организаций, независимо от особенностей их деятельности. В САР нет места мыслящим космополитично и избегающим общения со своими земляками. А деятельность национально-культурной организации должна выстраиваться вокруг интересов всей диаспоры, а не отдельного человека, считают в организации.

Работа со СМИ

Союз азербайджанцев России разработал свой сайт rusazunion.ru, целью которого является освещение жизнедеятельности организации на двух языках. Деятельность САР освещается также сайтами Всемирного азербайджанского культурного Фонда и Союзом азербайджанцев Мира.

САР активно сотрудничает со СМИ Азербайджана и России. Постоянным информационным партнером Союза азербайджанцев России является медиа-группа Yeni Musavat.

Партнерские отношения между Yeni Musavat и САР периодически отражаются в информационных материалах, публикуемых и транслируемых в musavat.com, minval.az., musavat.tv. Это материалы о деятельности САР, в частности интервью с руководителем и функционерами Организации.

Следует также отметить недавнее посещение делегации Союза азербайджанцев России и Всемирного азербайджанского культурного Фонда во главе с Физули Мамедовым редакции газеты «Yeni Müsavat», которая отмечает в этом году свой 30-летний юбилей.

В рамках визита в Баку делегация также принимала участие в торжественной юбилейной конференции, среди участников которой были дипломаты зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, члены азербайджанского Парламента, известные публицисты, общественные и политические деятели, журналисты. Руководитель пресс-службы САР Анар Гасанов зачитал участникам Конференции приветственное письмо от имени Президента САР и ВАКФ Физули Мамедова и поздравил редакцию газеты со знаменательной датой. Письме особо было отмечено, что «Yeni Müsavat» вот уже 30 лет сохраняет свои позиции по разным политическим вопросам, оставаясь важной частью общественно-политического ландшафта Азербайджана. «Это стало возможным благодаря грамотной политике главного редактора Рауфа Арифоглу»,- зачитал Анар Гасанов. Планкет с текстом поздравительного письма был вручён руководству газеты.

Деятельность САР также освещается важными интернет порталами и новыми социальными медиа Азербайджана. Представители САР регулярно становятся гостями популярных новых социальных медиа как «kanal 13», «yeni kanal» и «Turan TV», «Paxlava Prodakshn». Рейтинговые страницы в социальной сети Фейсбук периодически делятся информационными материалами о деятельности САР.

Про САР пишут и на него ссылаются также в российских изданиях, таких как Кавказский узел, Правда ру, Медиафакс, в блогах Яндекс. Дзен и др.. САР в дальнейшем планирует основать свою медиа группу, открыть свой телеканал, расширить сотрудничество с российскими СМИ.

Сегодня «Союз азербайджанцев России» – это новые проекты и новые перспективы в развитии азербайджанской диаспоры в России. Полгода – небольшой срок. Но уже сейчас можно смело сказать, что сегодня Союз азербайджанцев России прочно занял свое место в жизни азербайджанской диаспоры России.

САР не останавливается на достигнутом. Основная цель – путем консолидации азербайджанской диаспоры России оказать многостороннюю поддержку Азербайджану в разных сферах, а также содействовать росту участия азербайджанцев в деле развития своей страны – Российской Федерации. Для «Союза азербайджанцев России» особое значение имеет лоббирование и содействие укреплению связей во всех сферах стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.

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