«По поручению президента страны премьер-министр и руководители других соответствующих структур провели осмотр места происшествия, где произошел обвал. Соответствующим структурам уже даны необходимые предварительные поручения».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, для принятия неотложных мер и неповторения подобного в будущем, к процессу привлечены зарубежные и местные специалисты:

«После глубокого анализа специалистами ситуации в кратчайшие сроки будет принято решение о том, в каком направлении будет проводиться восстановление».

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