Азербайджан ни перед кем не склоняет голову, даже если окажется лицом к лицу с самыми тяжелыми испытаниями, самыми тяжелыми провокациями. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

«Должен вам сказать, и проведенный в Баку Саммит еще раз подтвердил, что между этими странами достаточно много разногласий. Есть страны, которые находятся в состоянии войны друг с другом. Есть страны, у которых нет дипломатических отношений. Но все они – все 119 проголосовали за нас. Уникальная ситуация. Ни одна из них не воздержалась или не проголосовала против. Почему? По той причине, о которой я сейчас сказал. Нам верят, нас знают, знают, что наши слова не расходятся с делами. Знают, что мы ни перед кем не склоняем голову, даже если окажемся лицом к лицу с самыми тяжелыми испытаниями, самыми тяжелыми провокациями. За этот период таких провокаций было немало. Вспомним 2003 год. Попытка переворота в Азербайджане после президентских выборов. Ни для кого не секрет, что я одержал чистую победу на президентских выборах, потому что люди проголосовали за политику Гейдара Алиева. Были учинены беспорядки. 2005 год. На Азербайджан уже указывали как очередное место в череде тех революций. Были выпущены майки с надписью «Грузия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан». То есть, четвертыми должны были стать мы, а после нас – другие. Мы остановили эту чуму, эту болезнь, это зло. Сейчас весь мир видит, что эти революции принесли тем странам только несчастье, сегодня они оказались лицом к лицу со своими проблемами, там не утихают беспорядки. Потому что там были посеяны эти ядовитые семена революции. Так же, как тандем Народный Фронт-Мусават как ядовитый сорняк оставался у власти в течение года. Они настолько отравили все вокруг, что до сих пор влияние этого яда ощущается в некоторых местах. Поэтому очередным пунктом должны были стать мы, они даже завезли оранжевые майки, просто элементы, называющие себя оппозицией, еще раз показали свою тупость. Они должны были подумать, что в ноябре должны состояться парламентские выборы, а ноябрь бывает холодным. Поэтому они не знали, как надеть эти майки, некоторые надевали поверх пиджака. То есть, была очень смешная картина. И это не получилось. Почему?! Народ не захотел! Народ сказал: хватит, мы видели вас, как ради борьбы за власть вы грабили, избивали, оскорбляли, убивали, бомбили Гянджу, развязали гражданскую войну, продали Карабах, продали Шушу, продали Лачин. А затем бежали, как дезертиры, президент — в Келеки, государственный секретарь – в Келеки, а другие заморозили свои должности. Что это за власть? Разве можно быть такими трусами? Даже обычный человек, не считающий себя лидером, не допустит такого позора. Но они ничего не стыдятся. Недавно мы все вновь наблюдали ту же картину. Это позор, они что – больные, сумасшедшие, ей богу, не нахожу слов. Поэтому сегодня в лагере оппозиции возникла пустота, и наши недоброжелатели пытаются использовать молодежь, чтобы поднять ее против народа», — сказал президент.

«Народ поддерживает нас, и последние опросы это показывают. Абсолютное большинство населения поддерживает нашу политику. Абсолютное большинство населения не видит нам альтернативы, и кто может быть этой альтернативой? Даже их покровители уже отвернулись от них. Мы точно это знаем. Я сейчас в этой аудитории могу поделиться некоторой оперативной информацией с вами, с азербайджанским народом. Сейчас антиазербайджанские круги, иностранные круги уже открыто говорят о том, что у нас нет традиционной оппозиции, есть отдельные отряды предателей, и что их книга закрыта, на них надеяться нельзя. Поэтому уменьшается их денежное обеспечение, поэтому они барахтаются. Основной целью должна стать молодежь. Они избрали молодежь основной целью и хотели сбить молодежь с пути, хотели отравить их мозги, хотели противопоставить молодежь народу, Родине, традиционным ценностям. Не получилось и не получится. Потому что азербайджанская молодежь патриотична, любит Родину и привязана к Родине. Однако такое желание есть, и мы должны знать, преподаватели должны знать об этом. Педагоги не только должны давать знания ученикам, но и воспитывать их», — продолжил глава государства.

По его словам, должна быть создана здоровая оппозиция.

«Преданная государственности, привязанная к народу, действительно выступающая с предложениями, критикующая власть, но вносящая конструктивные предложения, указывающая путь. Мы будем только рады, если появится такая оппозиция. Это действительно помогло бы нашей работе. Сейчас мы все взяли на себя, может быть, какой-то альтернативный подход или же позиция могут помочь? Но этого нет и в ближайшем будущем не предвидится», — подчеркнул президент.

Minval.az