«Идут кадровые реформы, это тоже необходимость, мы не можем создавать застой, мы еще не забыли застоя советского времени. Поэтому должны проводиться кадровые реформы, но эвалюционным путем, естественным путем, здесь тоже нельзя допускать никаких перегибов».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

«После того, как я несколько раз высказал свои мысли по этому вопросу, некоторые стали вычислять возраст других людей, мол, этому 70 лет, он должен уйти. Такого категорически не может быть. Затем я сказал, что не допущу проведения кампании. Опыт, знания и динамизм, новаторство молодежи, ее стремление к обновлению, реформам – в Азербайджане такой синтез есть. Есть и в обществе, и во власти. Мы строим государство на традиционных ценностях, есть старшие и младшие. Мы должны хранить это, пусть молодежь услышит меня и всегда обращает внимание на вопрос старших и младших. Сегодня в некоторых странах на это не обращают внимание. Уже не делается разницы между мужчинами и женщинами. Но мы живем и должны жить в традиционном обществе. Мы должны уважать женщин, беречь, защищать их: не они нас, а мы их. Есть гендерное равенство, и мы принимаем его. Но мы не можем жить за рамками традиционного мышления, пусть об этом знает и молодое поколение. Старших надо уважать, за их возраст. Сегодня некоторые пытаются исключить из нашего лексикона слова «аксакал», «агбирчек», как это происходит в некоторых странах. Смотришь на них и приходишь в ужас. А потом нам советуют интегрироваться. Я однажды спросил, когда Европа еще была охвачена экономическим кризисом, сказал: куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит «Стоп Ислам»? Куда интегрироваться, в общество тех, кто не видит разницы между мужчинами и женщинами? Не хочу идти глубже. Мы ни в коем случае не будем интегрироваться туда», — отметил Ильхам Алиев.

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