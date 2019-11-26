Информация, распространенная армянской стороной, якобы о попытке провокации со стороны подразделений азербайджанской армии на линии фронта в Агдаринском направлении, является ложной, необоснованной и дезинформацией.

Как заявили в министерстве обороны, видно, что наблюдаемая в последнее время стабильная ситуация на линии фронта не удовлетворяет военно-политическое руководство Армении, и она пытается отвлечь армянский народ от проблем в своей стране, распространяя такую информацию.

С другой стороны, как и всегда, боязнь азербайджанского солдата всегда держит в страхе врага, добавили в оборонном ведомстве страны.

Во вторник армянские СМИ распространили информацию, что «попытка проникновения» была предпринята двумя группами по 20 и 14 человек в каждой в направлении оккупированного Агдере, но в результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного.

Minval.az