Азербайджан занял 92-е место среди 142 стран в рейтинге национального благосостояния Legatum Prosperity Index за 2019 год, сообщает Trend.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом Азербайджан поднялся на пять ступеней, в 2018 году страна занимала 97-ю позицию в рейтинге Legatum.

За последние пять лет Азербайджан продвинулся в рейтинге на девять позиций.

При этом Азербайджан занял 55-е место по качеству условий для бизнеса и предпринимательства, опередив такие страны, как Россия, Турция, Казахстан и ряд европейских стран.

Страна на 62 месте по качеству инвестиционных условий.

По таким позициям, как доступ к рынку и инфраструктура, Азербайджан на 71 месте, по качеству экономики — 94-е место.

Лидируют в рейтинге скандинавские страны.

Дания занимает первое место, Норвегия — третье, Швеция – четвертое, Финляндия — пятое. На последнем месте находится Южный Судан.

Minval.az