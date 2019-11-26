На участке магистрали Евлах-Загатала, проходящем через шекинское село Чайгарагоюнлу, введена в эксплуатацию новая автозаправочная станция под брендом SOCAR, сообщило СМИ ЗАО SOCAR Petroleum.
На участке магистрали Евлах-Загатала, проходящем через шекинское село Чайгарагоюнлу, введена в эксплуатацию новая автозаправочная станция под брендом SOCAR, сообщило СМИ ЗАО SOCAR Petroleum.
Дата: 2019/11/26 16:13
Раздел: Азербайджан, Экономика
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Новая АЗС под брендом SOCAR вчера была введена в эксплуатацию на участке магистрали Евлах-Загатала, проходящем через шекинское село Чайгарагоюнлу.
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