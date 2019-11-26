Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram выразила признательность за поздравления по случаю награждения наградой Российской Федерации — Орденом Дружбы.
«Уважаемые соотечественники! Выражаю Вам глубокую признательность за поздравления по случаю награждения меня государственной наградой Российской Федерации — Орденом Дружбы. Спасибо вам за теплые, искренние слова в дни моего официального визита в Россию. В своей деятельности я всегда ощущаю вашу поддержку. Ваша вера в меня, ваше доброе отношение и искренние пожелания успехов — лучшая мотивация в моей работе. Большое вам человеческое спасибо! С любовью, Ваша Мехрибан», — написала она.
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✔️ Hörmətli həmvətənlər! Rusiya Federasiyasının dövlət mükafatı – “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməyim münasibətilə təbriklərinizə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı mənə ünvanladığınız xoş, səmimi sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Öz fəaliyyətimdə mən daim sizin dəstəyinizi hiss edirəm. Sizin mənə inamınız, xoş münasibətiniz və səmimiyyətlə uğurlar diləməyiniz mənim üçün ən gözəl ilham mənbəyidir. Çox sağ olun! Sevgilərlə, Sizin Mehriban. ✔️ Уважаемые соотечественники! Выражаю Вам глубокую признательность за поздравления по случаю награждения меня государственной наградой Российской Федерации – Орденом Дружбы. Спасибо вам за теплые, искренние слова в дни моего официального визита в Россию. В своей деятельности я всегда ощущаю вашу поддержку. Ваша вера в меня, ваше доброе отношение и искренние пожелания успехов – лучшая мотивация в моей работе. Большое вам человеческое спасибо! С любовью, Ваша Мехрибан.