Похоже, это печальное явление уже приняло характер страшной закономерности: как только начинается осенне-зимний сезон, утро начинается с печальных новостей о жертвах угарного газа. Из-за сильной цитотоксичности для живых существ CO относится к группе химических загрязнителей и крупнейших загрязнителей воздуха. Его токсический эффект проявляется очень быстро даже при крайне низких концентрациях. Таким образом, воздействие концентраций окиси углерода 100 и выше ppm сопровождается симптомами и признаками острого или хронического отравления, с возможными тяжёлыми последствиями для здоровья человека.

Согласно комментарию «Минвалу» сотрудника отдела техники безопасности SOCAR Рияда Керимова, в первую очередь необходимо обязательно проводить подготовительные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду: прочищать дымоходы, системы вентиляции и так далее.

Кроме того, желательно, чтобы в каждом доме были установлены специализированные датчики, информирующие о наличии в воздухе угарного газа. Такие датчики продаются в специализированных магазинах, цена варьируется от 15 манат и выше. Конечно же, чем дороже датчик, тем больше шансов вовремя остановить утечку. Такие аппараты обязательно следует устанавливать в домах и квартирах, где граждане отапливаются пятиминутками и «самоваром».

Из-за сильной цитотоксичности для живых существ CO относится к группе химических загрязнителей и крупнейших загрязнителей воздуха. Его токсический эффект проявляется очень быстро даже при крайне низких концентрациях. Таким образом, воздействие концентраций окиси углерода 100 и выше ppm сопровождается симптомами и признаками острого или хронического отравления, с возможными тяжёлыми последствиями для здоровья человека.

Прилагаем схему, которая должна стать своеобразной настольной информацией в каждом доме, где есть пятиминутки и «самовары». Предупрежден – значит вооружен.

«Минвал» предупреждает: эти симптомы должен знать КАЖДЫЙ!

При лёгком отравлении появляются следующие симптомы:

— головная боль, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота, возможны зрительные и слуховые галлюцинации, покраснение кожных покровов, карминно-красная окраска слизистых оболочек, тахикардия, повышение артериального давления,

При отравлении средней тяжести:

— сильный шум в ушах, сонливость, возможен двигательный паралич при сохранённом сознании

При тяжёлом отравлении:

— потеря сознания, коматозное состояние, судороги, непроизвольное отхождение мочи и кала, нарушение дыхания, которое становится непрерывным, расширение зрачков с ослабленной реакцией на свет, резкий цианоз (посинение) слизистых оболочек и кожи лица. Смерть обычно наступает на месте происшествия в результате остановки дыхания и падения сердечной деятельности.

ПОМНИТЕ!

При первом же подозрении на отравление угарным газом надо ТУТ ЖЕ вызывать скорую помощь. Антидота, нейтрализующего действие СО, не существует: вся медицинская помощь будет сводиться к тому, чтобы максимально насытить кислородом оставшийся в рабочем состоянии гемоглобин.

До приезда скорой надо обеспечить пострадавшему возможность дышать полной грудью: снять тесную одежду, обязательно вынести на свежий воздух. Если он в сознании и способен глотать — напоите его кофе или крепким чаем: кофеин стимулирует дыхательный центр в мозге.

Обязательно накройте человека одеялом или теплой одеждой: при отравлении моноксидом углерода нарушается терморегуляция, и можно переохладиться, даже если температура комфортна для здоровых людей.

Внимание: все эти меры помогут лишь при легкой степени воздействия СО. Угарный газ — очень сильный яд, и при тяжелом отравлении медицина, увы, бессильна.

На схематическом рисунке, полученном от эксперта SOCAR, наглядно показаны поражающие факторы угарного газа, действующего на человека в короткое время. Смертельная доза CO для человека составляет 1000–2000 ppm (0,1–0,2 %) при вдыхании газа в течение 30 минут. При высоких концентрациях окиси углерода в вдыхаемом воздухе смерть может произойти во время ингаляции в течение 1–2 минут.

Как рассказал «Минвалу», Керимов огромную роль играет просвещение масс, а с просвещением как раз–таки большая проблема:

— По ТВ должны демонстрироваться не только шоу и кулинарные программы, но и специализированные передачи, интервью с экспертами и врачами (последнее – обязательно!), которые должны рассказывать зрителю как можно больше о проблемах, связанных с СО, а также о том, как можно этих проблем избежать, какую необходимо оказывать помощь в случае проявления симптомов отравления. Знания – сила! И от этого знания зависят человеческие жизни. Кроме того, в школах также должны проводиться просветительские уроки по технике безопасности и спасению жизни – сегодня это крайне необходимо.

И в заключение мы еще раз повторяем: будьте бдительны! Проверьте свои отопительные приборы, снабдите себя всем необходимым, не экономьте на жизни своих близких.

Яна Мадатова

Minval.az