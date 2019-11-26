«Министерство труда и социальной защиты населения и Программа развития ООН (ПРООН) впервые подготовят проект Национального плана деятельности по предотвращению суицидов».

Как сообщает АПА, об этом на круглом столе, который прошел при организации Министерства труда и социальной защиты населения и Программы развития ООН, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

А.Керимов отметил, что пути решения данной проблемы так же различаются как и причины суицида. Он довел до внимания, что для снижения числа суицидов важны просветительские работы, психологическая поддержка для пытавшихся совершить суицид, в том числе своевременное обращение к психиатрам и психологам лиц, переживших тяжелый сильный стресс в связи с психическими отклонениями.

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