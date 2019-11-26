В Бакинском апелляционном суде прошел судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего председателя ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и других лиц.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова выступил Джахангир Гаджиев.

Он сказал, что обвинения в его отношении не были подтверждены в судебный период: «От суда первой инстанции мы попросили показать хоть один факт, подтверждающий присвоение мною или других обвиняемых лиц банковских средств. Они не смогли сделать этого, потому что таких фактов нет, только слова. В приговоре написано, что «имеется достаточно доказательств».

Джахангир Гаджиев попросил вынести оправдательное решение.

Затем выступил экс-депутат Дуньямин Халилов. Он также заявил, что не согласен с обвинениями и не совершал преступления:

«Когда началось уголовное дело в отношении банка, я был в Турции. Если бы совершил преступление, то не вернулся бы в Азербайджан. Указанная в приговоре сумма позволила бы мне жить за границей. Но я вернулся, предоставил документы, сотрудничал со следствием. Несмотря на это, 29 декабря 2015 года меня арестовали».

Адвокаты Гаджиева подняли ходатайства о повторном проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, запросе в ЗАО «Аграркредит», расследовании возвращенной суммы, получении и расследовании информации о предприятиях.

Ходатайства не были удовлетворены.

Следующее судебное заседание назначено на 9 декабря.

Отметим, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев с объединением с предыдущим сроком осужден на 16 лет и 6 месяцев, бывший депутат Дуньямин Халилов — с объединением с предыдущим сроком на 14 лет и 6 месяцев, Исмаил Идаятзаде — с объединением с предыдущим сроком на 5 лет и 6 месяцев. Из других обвиняемых Джамал Гасанов, Сархан Расулов, Натиг Иманов, Самир Гаджиев, Тебриз Абдулгамидов, Махир Гафаров, Садых Муртузаев, Тарлан Магеррамов, Фахраддин Гейбатов, Рамин Ахмедов, Фариз Мурадов, Салахаддин Гадиров, Эрхан Джавад, Ариф Рамазанов, Наваи Ширинов, Светлана Асадуллаева, Ариф Мадатов, Адиль Микаилов и Рамис Керимов осуждены условно.

Следствием было установлено, что в 2001-2015 годах по указанию Дж.Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов) и проводились незаконные вексельные операции.

В сентябре Низаминский районный суд принял решение об освобождении И.Идаятзаде, назначив оставшуюся часть его наказания как условный срок.

Minval.az