Председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев сделал заявление относительно взаимных визитах азербайджанских и армянских журналистов.

В заявлении говорится, что накануне группа журналистов из Азербайджана и Армении, в том числе из армянской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана, совершила взаимные визиты.

«Визит организован личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспишиком и его представителями в Баку, Ереване и Ханкенди. В ходе визита армянские журналисты провели встречи с азербайджанскими коллегами, представителями гражданского общества и исследовательскими центрами, ознакомились с русской православной, католической церквями, еврейской синагогой, котрые свободно функционируют в нашей стране в условиях мира, побывали в службе «АСАН», центре «Дост», в городах Гянджа и Губа. А также армянские журналисты ознакомились с расположенной в центре Баку и охраняемой вместе с книгами на армянском языке армянской церковью.

Во встречах с армянскими журналистами приняла участие и азербайджанская община Нагорного Карабаха.

Армянские журналисты стали свидетелями развития Азербайджана, существующей в нашей стране мультикультурной среды, мира и стабильности, заслуг государства перед гражданами, процветания регионов.

Азербайджанские журналисты совершили поездку в Армению и оккупированные города — Шуша и Ханкенди, встретились с армянской общиной Нагорного Карабаха, провели обсуждения.

Визит в Баку, Гянджу и Губу журналистов армянской общины Нагорного Карабаха, а также визит азербайджанских журналистов в города Шуша и Ханкенди и встречи с местной армянской общиной являются вкладом в диалог между армянскими и азербайджанскими общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Мы всегда поддерживали и поощряли диалог, мирное сосуществование азербайджанской и армянской общин нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики. Именно с этой позиции мы оцениваем такие визиты и встречи», — сказано в заявлении.

Minval.az