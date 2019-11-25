И снова мы поднимаем тему, по праву носящую вполне оправданный статус «Проблема года». И проблема эта – осенний ливень, превративший наш город в Венецию – с потопленными машинами, в залитыми переходами, магазинами, терпящими бедствие, сотрудники которых по колено в воде срочно эвакуирующими товар. Дождь в Баку парализует всё живое, тротуары и дороги разливаются озерами и реками, жители последних этажей, проклиная все и вся, ставят тазики на полы, мебель и постели, ибо старые покрытия крыш не в состоянии выдержать огромного потока воды, льющегося с небес.

И самое смешное, что подобная ситуация повторяется вот уже много лет – из года в год, вскрывая все проблемы коммунальных и дорожных служб, постоянно рапортующих о том, что «Баку готов к осенне-зимнему периоду». Но врут всякий раз чиновники, пытаясь отвести от себя громы и молнии: не готов город у нас ни к осенним ливням, ни к зимнему снегу.

Утопленники Ясамала

Со вчерашнего вечера социальные сети наводнили (слово-то в тему!) фотографии и видео вчерашнего потопа, поглощавшего город. Особенно впечатлили видеокадры, снятые около станции метро «Иншаатчылар», где дождевая вода стремительным потоком летела с лестниц, заливая тротуары и подземные переходы (а заодно и торговцев с их товаром вместе).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bakı, İnşaatçılar metrosu, bu gün. Публикация от Aslan Ismayılov 🇦🇿 (@aslan.ismayilov) 24 Ноя 2019 в 7:28 PST

Около школы №289 по ул. Дадаша Буньят-заде машины превратились в подводные лодки, водители с воплями вылезали из затопленных салонов, проклиная городские власти, неспособные устроить даже самый минимальный комфорт в дождливую погоду. Стоит ли говорить о том, что улица превратилась в самый настоящий венецианский канал, волны которого несли пустые ящики и пакеты. Причина потопа – не выдержавшая дождевых потоков канализация, проложенная еще в 70-е годы, когда Ясамал начинал застраиваться, и был рассчитан меньше чем на половину количества людей, проживающих в этом жилом массиве сегодня.

Город плыл, такси наглело

Волны Ени Ясамала громадным каскадом прикатили в район ст.м. «Ичеришехер», заливая подземные переходы и дороги. Авральная работа сотрудников «Бакканализации» создавала пробки на дорогах, службы такси заказы не принимали, а те таксисты, которые ловили клиентов на остановках автобусов, загибали тройные цены даже за самый за короткий отрезок пути.

Стоит отметить, что новый мэр баку Эльдар Азизов уверял, то в самое короткое время устранит все недоделки, связанные с многолетними «косяками» Г. Абуталыбова. И вот она, проверка природой, смывшая в старый канализационный коллектор все клятвенные обещания.

Баку грозит масштабная экологическая катастрофа

А тем не менее, еще в 2014-м году СМИ публиковали новость о том, что в поселке Биби-Эйбат строится канализационный коллектор туннельного типа. Сообщалось, что туннель роют от пос. Баил до Локбатана, причем, работы идут полным ходом. По словам представителя фирмы-подрядчика, часть туннеля должна была пролегать под горой. Хотя, сам подрядчик говорил, что работы в этом направлении пока не начались, а потому о сроках завершения строительства коллектора никакой информации нет.

В ОАО «Азерсу» подтвердили информацию и отметили, что канализационный коллектор туннельного типа Баил — Биби-Эйбат — Локбатан будет обслуживать 382 тыс. человек.

Согласно информации пресс-службы «Азерсу», помимо вышеуказанного коллектора, также строятся коллекторы туннельного типа Дарнагюль-Бакиханов-Гюнешли (будет обслуживать 1254 тыс. человек), Ходжасан-Хырдалан-Баладжары (будет обслуживать 626 тыс. человек) и Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги (будет обслуживать 219 тыс. человек).

Как видите, все только БУДЕТ. Но на главный вопрос – КОГДА ИМЕННО? – не ответит ни один чиновник, и даже новоназначенный мэр Эльдар Азизов, заинтересованный (согласно его же собственным заверениям) в том, чтобы жители города чувствовали себя комфортно в любое время года. Правда, не озвучил, в каком именно году мы все, наконец, почувствуем этот самый комфорт.

К примеру, не так давно СМИ писали о массовой замене кровли на зданиях города – согласно распоряжению президента. А вчерашний дождь доказал, что к работе своей «заменщики» относятся спустя рукава, и крыши протекают у очень многих, живущих на последних этажах. Кроме того, поступали многочисленные жалобы на затопленные подвалы, уровень воды в которых резко поднялся, что принесло проблемы живущим над ними людям. Сегодня многие квартиры пропахли сыростью, а с учетом неутешительного прогноза синоптиков, проветрить и высушить их в ближайшие дни не представляется возможным.

Кроме того, в некоторых районах города в связи с дождевым потопом отключали свет, воду и интернет. Так о каком же комфорте говорит Э. Азизов и прочие чиновники жилищно-коммунальных служб, обещающие бакинцам рай на земле, ежегодно отчитывающиеся перед главой государства, дескать, к «осени-зиме готовы»?

Но самым жутким последствием вчерашнего дождя стал очередной оползень около на шоссе Биби-Эйбат, приведший в негодность большой участок дороги. Хотя некоторые чиновники говорят о том, что оползень могло спровоцировать недавнее землетрясение в Каспийском море, но все же настоящей причиной является все тот же дышащий на ладан канализационный коллектор, который уже практически бьется в агонии, доживая свои последние дни. Экологи предупреждают: еще пара аналогичных потопов, и проблема может обернуться огромной бедой – со всеми вытекающими (еще одно слово в тему!) оттуда последствиями, самой страшной из которых будет глобальная экологическая катастрофа.

Яна Мадатова

Minval.az