«В связи с принятием некоторых предложений, озвученных в ходе обсуждений в Милли Меджлисе, было сделано обращение к президенту Азербайджана, и президент посчитал, что ряд вопросов могут быть учтены в текущем проекте бюджета».

Как сообщает АПА, об этом сегодня, отвечая на предложения депутатов, заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения в Милли Меджлисе во втором чтении проекта госбюджета на 2020 год.

В своем выступлении С.Шарифов озвучил эти вопросы, которые будут учтены в проекте госбюджета на следующий год: «Было предложено увеличить средства, предусмотренные для политических партий, на 1 миллион манатов и довести до 4 миллионов манатов. Было предложено увеличить средства, предусмотренные для общественных объединений, на 900 тысяч манатов и довести до 5,5 миллиона манатов. Вместе с тем, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республикив в проекте бюджета предлагается также учесть выделение 600 тысяч манатов на расходы, связанные с созданием на исторической территории Шамкирского района Государственного историко-культурного заповедника «Древний город Шамкир», Государственного историко-культурного заповедника «Древний город Агсу» на территории Агсуинского района».

Министр финансов отметил, что предлагается за счет еще большего улучшения финансового обеспечения увеличить расходы Милли Меджлиса в 2020 году еще на 1,9 млн. манатов: «В то же время поступило обращение в правительство от Нахчыванской автономной республики. Согласно этому обращению, дополнительное увеличение доходов в Нахчыванской автономной республике дает возможность увеличить собственные доходы автономной республики на 19 млн. манатов и соответственно, сократить на 19 млн. манатов дотации из госбюджета, выделяемые автономной республике. Предлагается направить сэкономленные 19 млн. манатов на сокращение дефицита госбюджета. При этом доходы и расходы бюджета автономной республики останутся неизменными – на уровне 482 млн. манатов, сумма дотаций, направленных из госбюджета в бюджет автономной республики уменьшится на 4,9%».

С.Шарифов сказал, что в результате предстоящего изменения доходы и расходы сводного бюджета 2020 года, как это указано в представленном проекте, предусмотрены на уровне соответственно 27 млрд. 552 млн. манатов и 29 млрд. 488 млн. манатов: «Дефицит сводного бюджета сократится на 19 млн. манатов и составит 1 млрд. 936 млн. манатов. Доходы госбюджета останутся на представленном уровне, то есть 24 млрд. 134,5 млн. манатов, а расходы сократятся на 19 млн. манатов и составят 26 млрд. 894,7 млн. манатов. С учетом этого возникает необходимость внесения поправок в проект госбюджета 2020 года. Мы предлагаем в случае принятия этих предложений внести соответствующие изменения в статьи законопроекта 7.1, 7.3, 7.7 и 7.12».

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