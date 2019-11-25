Крупнейшим из проектов, которые будут выставлены на аукцион входящим в подчинение Министерства энергетики Азербайджана Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) в рамках развития источников энергии, является солнечная электростанция мощностью 1 300 МВт, которая будет находиться в 2 км южнее поселка Алят.

Как сообщили АПА в AERA, годовая производительность энергии станции площадью 2 600 га составляет 1 725 кВт/ч.

Из общей мощности 8 проектов 2 825 МВт составит мощность солнечных, 442,2 МВт – ветряных электрических станций (3 солнечные, 5 ветряных электростанций).

Сообщается, что другой крупный объект по альтернативной и возобновляемой энергии – мощностью 1 100 МВт будет находиться в 5 км северо-восточнее села Атбулаг Гаджигабульского района на территории площадью 2 200 га. Годовая производительность этого объекта составит 1 460 млн. кВт/ч.

Третья солнечная электростанция будет находиться на территории площадью 850 га недалеко от Абшеронского национального парка на Абшеронском полуострове. Эта станция мощностью 425 МВт будет иметь годовую производительность 579 млн. кВт/ч.

Отметим, общая мощность проектов, которые будут выставлены на аукционе по 8 географическим территориям в рамках развития источников альтернативной энергии в Азербайджане, составляет 3 267,5 МВт. Первый аукцион по проектам планируется провести в первом полугодии 2020 года.

Minval.az