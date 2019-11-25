26 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 769 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью -7 -2, в высокогорных районах -15 -10 градусов мороза, днем от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Minval.az