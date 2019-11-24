В связи с оползнем движение транспорта на новой дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в направлении города Баку, временно ограничено.

Как говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, движение транспортных средств обеспечивается по старой дороге, с 20 участка в направлении города.

Ограничение будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ: «Приносим извинения за временные неудобства. Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, проявить внимательность во время ремонтно-восстановительных работ и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения».

В связи с этим изменена схема движения маршрутного автобуса номер 125, сообщает Бакинское транспортное агентство. Согласно информации, автобусы будут ехать в направлении города по старой дороге через территорию, именуемую 20 участок. Изменение будет действовать до завершения ремонтно-строительных работ.

Minval.az