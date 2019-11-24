В связи с оползнем движение транспорта на новой дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в направлении города Баку, временно ограничено.
Как говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, движение транспортных средств обеспечивается по старой дороге, с 20 участка в направлении города.
Ограничение будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ: «Приносим извинения за временные неудобства. Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, проявить внимательность во время ремонтно-восстановительных работ и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения».
В связи с этим изменена схема движения маршрутного автобуса номер 125, сообщает Бакинское транспортное агентство.
Согласно информации, автобусы будут ехать в направлении города по старой дороге через территорию, именуемую 20 участок.
Изменение будет действовать до завершения ремонтно-строительных работ.