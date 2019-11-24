В Пекине при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Китае, Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами прошла концертная программа под названием «Вечер азербайджанской музыки».

Среди зрителей концерта, который является одним из мероприятий, реализуемых Фондом Гейдара Алиева по популяризации и пропаганде за рубежом азербайджанской культуры, были руководители и официальные лица Коммунистической партии Китая, Министерства иностранных дел, Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, послы Турция, России, Австрии, Люксембурга и ряда других стран в Пекине, дипломаты, ученые, представители пекинской общественности, азербайджанцы, проживающие и обучающиеся в этой стране.

АЗЕРТАДЖ отмечает, что выступивший перед концертом посол нашей страны в Пекине Экрем Зейналлы сказал, что в последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей во всех направлениях.

Касаясь гуманитарного сотрудничества между двумя странами, посол Э.Зейналлы рассказал о сотрудничестве, основа которого была заложена подписанным два года назад Меморандумом о взаимопонимании, между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

Было отмечено, что данный документ также включает в себя проведение различных мероприятий, направленных на еще большее сближение наших дружественных народов и взаимную популяризацию культур. Не случайно, что в декабре прошлого года в Пекине состоялся совместный концерт азербайджано-китайской дружбы. Концерт под названием «Азербайджанский музыкальный вечер» также способствует продолжению этой традиции и широкому распространению азербайджанской культуры в Китае.

Неслучайно, что в декабре прошлого года в Пекине состоялся концерт азербайджано-китайской дружбы, совместно организованный Ассоциацией и Фондом. Концерт под названием «Азербайджанский музыкальный вечер» вносит вклад в работу по продолжению этой доброй традиции и более широкой пропаганде азербайджанской культуры в Китае.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, играет неоценимую роль в достойном представлении и пропаганде азербайджанской культуры за рубежом.

Затем сцена была предоставлена мастерам искусств Азербайджана. В исполнении известных азербайджанских мызыкальных коллективов «Амарок» и «Талант» прозвучали азербайджанские народные и авторские песни, замечательные национальные танцы.

Зрители встретили выступления мастеров искусств Азербайджана с аплодисментами.

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