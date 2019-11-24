Россияне лидируют среди прибывших в Азербайджан гостей.

По итогам января-октября Азербайджан посетило 2,682 миллиона человек из 192 стран, что на 10,8% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года, отмечается в сообщении Государственного комитета по статистике АР со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Стоит отметить, что на протяжении последних лет в Азербайджане не прослеживался столь значительный рост прибытия иностранцев.

Наибольшее количество приехавших в страну составили граждане Российской Федерации – 29,8%. Значительно число посетивших Азербайджан граждан Грузии – 22,1%; Турции — 9,8%; Ирана – 8,2%; Саудовской Аравии -3,7% и других стран.

Среди приехавших в страну 66,1% составили мужчины и 33,9% — женщины.

Примечательно, что прослеживался 22,3%-ный рост прибытия граждан из стран Европейского союза, их число достигло 121,5 тысячи.

Рост туристов из стран СНГ составил 9,2%, достигнув 974,2 тысячи.

Иностранные граждане прибыли в АР, используя услуги железной дороги и автотранспорта – 58%; авиатранспорта – 41,2% и 0,8% — морского транспорта.

По итогам 2018 года Азербайджан посетило 2,849 миллиона иностранных граждан, среди которых 880 тысяч из России, 610 тысяч — Грузии, 291 тысяча — Турции, 241 тысяча — Ирана и граждан из других стран мира.

Minval.az