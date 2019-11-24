В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, ветер умеренный юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура на Абшеронском полуострове ночью — 4-6, днем — 6-9 градусов тепла, в Баку ночью — 4-6, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди, в отдельных местами интенсивного характера. Местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью — 0-4, днем — 6-11 градусов тепла, в горах ночью — 2-7 градусов мороза, днем — 0-4 градуса тепла.

Minval.az