По линии бакинского метро «Нефтчиляр-Гара Гараев» на контактных рельсах произошли неполадки.

Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, ввиду принятия неотложных мер по устранению неполадок, поезда красной и зеленой линий метрополитена движутся по направлению «Нариман Нариманов-Ичери Шехер», «Нариман Нариманов-Дарнагюль» и обратно.

«В данное время ведутся все необходимые работы по восстановлению движения поездов по направлению «Улдуз-Ази Асланов». Дополнительная информация будет предоставлена общественности», — отметил Мамедов.

Minval.az