Осуществляемые таможенными органами Азербайджана мероприятия с целью усиления контроля при проведении таможенных процедур, связанных с временным ввозом (допуском) в страну автотранспортных средств, находящихся на постоянном учете в иностранных государствах и относящихся к товарным позициям 8703 и 8711 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, порой неверно истолковываются в соцсетях и некоторых СМИ. Автотранспортные средства по данным товарным позициям, находящиеся на постоянном учете в иностранных государствах, могут ввозиться на территорию страны нерезидентами сроком на 90 дней.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Управления по связям со СМИ и общественностью Государственного таможенного комитета.

Для уплаты таможенного долга, предусмотренного статьей 258 Таможенного кодекса Азербайджана, данный период, с применением методов обеспечения, может быть продлен максимум на 1 год в соответствии со сроком пребывания лица в стране.

Лицо, которое ввезло автомобиль в страну, может обратиться в таможенные органы и продлить этот срок с применением методов обеспечения.

Разбирательства по вопросу показали, что в некоторых случаях данной уступкой в законодательстве злоупотребляют, часто используют для незаконных пассажироперевозок. К тому же у большинства временно ввезенных автотранспортных средств с даты выпуска прошло 15-20 лет, что по техническим показателям считается неудовлетворительным.

Учитывая вышеперечисленные факторы, таможенные органы усилили контроль при проведении таможенных процедур, связанных с временным ввозом (допуском) в страну данных автотранспортных средств.

Minval.az