Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели повторные мониторинги в объектах общепита в связи с выбросом в воздух дыма и распространением запахов.

Как сообщает Repor, несмотря на то, что в расположенных в Низаминском районе Баку домах торжеств «Cənnət» и «Qızıl buta» есть очистительные установки, из-за отсутствия техобслуживания и несвоевременной смены фильтров содержание загрязняющих атмосферу веществ превышает норму.

Руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова сообщила, что использование мангалов запретили по итогам мониторингов: «Если у кого-то есть претензии, могут обратиться в суд или в министерство, это их законное право. Мы максимально открыты и готовы выслушать всех. Если кто-то считает, что во время торжеств при приготовлении шашлыков и прочих блюд дым от мангалов не распространяется на всю округу, пусть просто встанут при этом рядом со зданием и посмотрят, так ли это на самом деле. Если нет дыма, загрязнений, зачем нам это делать, зачем нам запрещать кому-то использовать мангалы? Наша цель – предотвратить загрязнение воздуха».

Minval.az