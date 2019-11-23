Дагестан намерен запустить в 2020 году скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы республики Владимира Васильева.

Глава Дагестана отметил, что республика тесно сотрудничает с Азербайджаном, и намерена в дальнейшем предложить азербайджанским партнерам необходимые товары, в том числе сельхозпродукты.

«Сейчас у нас есть целый ряд проектов, и мы надеемся, что сможем сбалансировано в интересах соседей поставлять их на внешний рынок», — сказал Васильев.

В заключении он заявил, что в 2020 году ожидается открытие скоростного поезда Баку-Дербент-Махачкала, Махачкала-Дербент-Баку.

Minval.az