Представители СМИ Армении и армянские журналисты из оккупированного Карабаха посетили Азербайджан, а представители СМИ из Азербайджана — Армению и Нагорный Карабах 17-21 ноября. Об этом сообщается на сайте МИД Армении.

«Программа подготовлена и претворена в жизнь при непосредственной координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и при участии соответствующих ведомств Армении, «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — прим. Minval.az) и Азербайджана», – отмечено в сообщении.

По данным ереванского Sputnik, повестка мероприятий была зеркальной. Представители СМИ с обеих сторон встретились с представителями общественных организаций, посетили шахматную школу и встретились с коллегами.

Азербайджанские журналисты посетили оккупированный Нагорный Карабах, а армянские — Гянджу.

С азербайджанской стороны в Армению прибыл Эльчин Валиев, Эльшан Рустамов и корреспондент «Вестник Кавказа в Азербайджане» Орхан Елчуев.

С армянской стороны в Азербайджан отправились обозреватель телеканала «Шант» Артем Ерканян, главный редактор информационного агентства «Медиамакс» Давид Алавердян и журналист «Общественного телевидения Карабаха» Эдгар Элбакян.

Minval.az