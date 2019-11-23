«С нескольких домов торжеств снято ограничение на использование мангалов».

Как сообщает Report, решение об этом было принято сегодня во время мониторинга, проводимого министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Директор департамента министерства Рамал Багиров сообщил журналистам, что речь идет о домах торжеств «Monte Karlo», «Madonna» и «Piano»: «Владельцы этих объектов общепита устранили имеющиеся проблемы, поэтому им разрешили вновь использовать мангалы. Но это не значит, что их освободят от уплаты штрафов».

Представитель МЭПР также обратился к владельцам других домов торжеств: «Фильтры очистительных установок нужно регулярно заменять. Это обязательное требование».

Отметим, что в отношении владельцев названных объектов были составлены протоколы, принято решение об ограничении использования мангалов в объектах. С целью обеспечения исполнения решений документы направлены в отделы исполнения и пробации.

Minval.az