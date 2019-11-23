Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором выразил благодарность за организацию II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, сообщается на сайте главы государства.

В тексте говорится:

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно благодарю Вас за радушный прием, оказанный мне и моим спутникам в ходе визита в Азербайджан.

Был рад возможности принять участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира, где мы смогли вместе с Вами и с представителями разных религиозных традиций обсудить актуальные вопросы современности.

Самые теплые чувства остались у меня от общения с Вами и Вашей семьей. Рад тому, что встретил в Вашем лице неравнодушного человека и мудрого политика, еще раз убедился в присущей Вам рассудительности, глубоком знании общественных и международных проблем. Храню в сердце добрую память от посещения Вашей замечательной и красивой страны.

Желаю Вам крепости сил и успехов в ответственных государственных трудах, а жителям Азербайджана – мира и благополучия».

Minval.az