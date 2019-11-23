Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с проведением реконструкционных работ на Абшеронском магистральном канале и увеличением пропускной способности канала.

Как сообщает Report, в целях улучшения ситуации с орошением пригодных для сельского хозяйства земель на Абшеронском полуострове, из суммы, указанной в подпункте 1.67 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 15 января 2019 года за номером 890, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 5 миллионов манатов на проведение реконструкционных работ на Абшеронском магистральном канале и увеличение пропускной способности канала.

Minval.az