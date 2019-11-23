Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 9 декабря в Баку, сказал «Вестнику Кавказа» заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Во время заседания межправительственной комиссии состоится открытие завода по производству лекарств компании ”Р-Фарм” в Пираллахи, где у нас создан промышленный парк. Всего намечается порядка 80 млн долларов инвестиций. Первая очередь уже будет готова. Надеюсь, что скоро мы начнем закладку второй очереди», — сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, также будет заложен фундамент сервис-центра для ремонта и обслуживания вертолетов «Ми»: «Этот центр будет иметь региональное значение».

Как отметил вице-премьер, кроме того, будет проведен осмотр почти готового сборочного цеха автомобилей ”Газель”.

«Хочу напомнить, что в Азербайджане уже успешно собираются грузовые автомобили ”Камаз” и ”Урал”. В ходе межрегионального форума был подписан документ о сотрудничестве, а также документ, который предусматривает сборку комбайнов ”Россельмаша” в Азербайджане. Его партнером становится азербайджанская компания ”Азермаш”. Думаю, что в скором времени мы увидим, как в Азербайджане собираются российские комбайны», — сказал Ш.Мустафаев.

Также, по его словам, будет заложен фундамент завода по производству изоляционных материалов российской компании ”Пеноплекс”.

«Между тем, сейчас мы наблюдаем огромный рост инвестиций, особенно на Северном Кавказе. Несколько гостиниц и санаториев уже построено в Ессентуках, строятся в Железноводске, Кисловодске. Также возводится фабрика по производству чая в Краснодарском крае. Предусматривается строительство завода по производству строительных смесей – это важный инфраструктурный проект для строительной отрасли. То есть азербайджано-российские отношения с точки зрения совместных проектов развиваются очень успешно и на взаимовыгодной основе. Сегодня в экономике сотрудничество с односторонней выгодой никак не получится. Обязательно обеспечиваются интересы обеих сторон. Иначе проекты такого масштаба не могут быть реализованы», — сказал вице-премьер.

На сегодняшний день, по его словам, крупные финансовые инвестиции были вложены ”Газпромбанком”; построен завод SOCAR Polymer для производства полипропилена и полиэтилена низкого давления, ”Газпромбанк” также участвует в модернизации производственного объединения ”Азерхимия”.

Как отметил Ш.Мустафаев, инвестиции Российской Федерации в экономику Азербайджана достигли уже почти 5 млрд долларов: «Это хороший показатель. Азербайджанские инвестиции тоже увеличиваются из года в год — сейчас уже больше 1,2 млрд долларов. Сумма весьма внушительная для азербайджанской стороны».

Minval.az