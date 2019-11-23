В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром ожидается изморось, днем переменные осадки.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью 2-4 градусов тепла, днем 6-8 градусов выше нуля.

Атмосферное давление понизится с 776 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

24 ноября в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами возможны дожди, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 2-7 градусов мороза, днем от 2 грдусов мороза до 3 градусов тепла.

Minval.az