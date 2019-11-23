В связи с текущими погодными условиями ОАО «Azerişiq» перешло на усиленный режим работы, заявил глава пресс-службы организации Танрыверди Мустафаева.

По его словам, в минувшую ночь произошел кратковременный перерыв в электроснабжении некоторых районов.

В целях оперативного предотвращения возможных аварий в город Баку и окрестные поселки была направлена специальная техника.

«На линиях электропередачи Гюздяк-Чайлы на территории Бакинского Регионального департамента энергоснабжения и продаж (РДЭП), а также Агджабеди на территории Аранского РДЭП, нашими сотрудниками оперативно устранены неисправности произошедшие вследствие ночных ливней», — сказал он.

Minval.az