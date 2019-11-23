Продажа квартир в зданиях номер 22 – 1 квартира, 23 – 54 квартир, 24 – 58 квартир, и 25 – 60 квартир Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога 8, начнется в 11:00 25 декабря 2019 года и продлится до 11:00 30 декабря 2019 года.

Об этом сообщили в Государственном агентстве жилищного строительства (MIDA).

Сообщается, что выбор квартир в порядке ожидания в соответствии с «Порядком льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного Агентства Жилищного Строительства Азербайджанской Республики», начнется 27 декабря 2019 года в 11:00 и продлится до 11:00 30 декабря 2019 года.

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