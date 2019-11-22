Президент Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Азербайджана Мехрибан Алиевой заявил, что в этой стране отношение к русскому языку поддерживается на особом уровне. Он поблагодарил власти государства за это.

По его словам, также в Азербайджане ценят культуру России, передаёт ТАСС.

Мы это очень высоко ценим, потому что это — та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого, — подчеркнул он.

Политик отметил, что Москва сделает всё для поддержки тренда на общее достояние.

Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне, — заключил он.

Алиева ответила, что властям Азербайджана следует уделять этому вопросу больше внимания, так как растёт новое поколение.

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