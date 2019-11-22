Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Ново-Огарёво вручил Орден Дружбы первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

— Эта госнаграда, с одной стороны, вроде формальная вещь, но с другой — это сознательное решение. (Это) не потому что вы приехали, а связано с вашей работой, деятельностью по поддержанию межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором находятся. Мы высоко ценим это. И само название ордена отражает то, что вы делаете в развитии контактов между Азербайджаном и Россией. Это Орден Дружбы. Спасибо за вашу работу и вашу дружбу, — цитирует «Лайф» российского лидера.

В ходе встречи с Алиевой президент РФ также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране.

«Не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали, в особенности это касается наших гуманитарных связей и отношение в Азербайджане к русскому языку», — пояснил он.

По словам Путина, «это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне».

В связи с этим он отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе.

«Мы это очень высоко ценим, потому что это — та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне», — сказал российский президент (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере.

«Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись», — ответила первый вице-президент Азербайджана.

Путин также отметил, что Алиева впервые посетила Россию в нынешнем статусе.

Он отметил, что в субботу, 23 ноября, Алиева вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко откроет 10-й межрегиональный форум.

«Считаю, что это чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов», — сказал Путин.

В ходе беседы Алиева поблагодарила Путина за приглашение посетить Россию.

«Очень рада быть здесь, в Москве. Москва для меня — близкий и дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз», — сказала она.

Кроме того, Алиева передала Путину привет от его азербайджанского коллеги.

«Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время», — добавила Алиева.