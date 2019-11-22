«Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Шарп, находящийся с визитом в Тертере.

По его словам, Великобритания поддерживает мирное решение нагорно-карабахского конфликта.

«В рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры между странами по урегулированию конфликта. Но за это время мы хотим оказать помощь людям, страдающим от войны. По этой причине мы открываем учебные и ресурсные центры для вынужденных переселенцев. Потому что они нуждаются в этом больше других. Посетив эти места, мы также знакомимся с условиями, созданными Азербайджанским государством для вынужденных переселенцев. Основной интерес правительства Великобритании — поддержка процветанию и прекрасному развитию Азербайджана», — подчеркнул посол.

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