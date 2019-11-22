SOCAR не вел никаких переговоров по спонсированию турецкого клуба «Фенербахче».

Об этом apasport.az сообщил заместитель начальника Управления SOCAR по связям с общественностью и организации мероприятий Ибрагим Ахмедов.

Официальный представитель организации отметил, что информация, распространившаяся в турецкой прессе о том, что SOCAR станет спонсором стамбульского клуба необоснованна: «Такие материалы публиковались несколько раз. Однако они не соответствуют действительности. У нас не было переговоров с турецким клубом. Спонсирование «Фенербахче» не входит в планы SOCAR».

«Фенербахче» тоже опроверг эту информацию.

Отметим, турецкая пресса распространила информацию о том, что стороны подпишут 15-летний контракт. Сообщается, что за это время SOCAR выплатит клубу 450 млн. евро и за это клуб добавит к своему названию слово SOCAR.

Minval.az