Центр анализа международных отношений объявил об организации курсов армянского языка.

В пресс-релизе этой полуофициальной структуры говорится, что курсы предназначены для молодых ученых и исследователей, желающих выучить язык на начальном уровне.

Принять участие в обучении могут также лица, имеющие степень магистра или докторанта, а также сотрудники госструктур, передает «Туран».

Начало курсов – с 1 декабря текущего года, последний срок для обращения – 28 ноября.

Желающие должны представить свое CV, а также рекомендательное письмо от руководства своей организации или научного руководителя. Документы следует направить на электронную почту: [email protected]

Занятия будут проходить дважды в неделю: во вторник и пятницу. Начало в 18:30.

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