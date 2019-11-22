Председатель Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова выразила отношение к вопросу детского пособия.

Как сообщает АПА, сегодня на пресс-конференции Хиджран Гусейнова сказала, что за последние два года по инициативе главы государства на социальные вопросы выделена большая сумма.

Председатель Госкомитета отметила, что до сих пор многие женщины не работают: «Многие страны выделяют специальные средства для более высокой оценки труда домохозяек. Мы подняли этот вопрос. То есть, если женщинам, растящим детей, будет оказана поддержка, это будет поддержка и семье. В настоящее время мы работаем в этом направлении».

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