Сегодня на страницах Facebook и Youtube сайта «Мусават» в прямом эфире «Живых дебатов» состоятся обсуждения приезда в Баку армянских журналистов, а также поступок представившего себя блогером и общественным деятелем лица, который на международном мероприятии задал вопросы премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В прямом эфире, который начнется в 12:00, будут принимать участие председатель Организации освобождения Карабаха Акиф Наги и редактор русскоязычного сайта Minval.az Эмиль Мустафаев.

В ходе обсуждений можно будет задавать вопросы.

Линки на прямой эфир:

https://www.youtube.com/user/TVmusavat

https://www.facebook.com/NewMusavat/

Minval.az