Сегодня на страницах Facebook и Youtube сайта «Мусават» в прямом эфире «Живых дебатов» состоятся обсуждения приезда в Баку армянских журналистов, а также поступок представившего себя блогером и общественным деятелем лица, который на международном мероприятии задал вопросы премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
В прямом эфире, который начнется в 12:00, будут принимать участие председатель Организации освобождения Карабаха Акиф Наги и редактор русскоязычного сайта Minval.az Эмиль Мустафаев.
В ходе обсуждений можно будет задавать вопросы.
Линки на прямой эфир:
https://www.youtube.com/user/TVmusavat
https://www.facebook.com/NewMusavat/