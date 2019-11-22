Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал свежей хурмы на $20 млн 506,22 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре 2019 года Азербайджан экспортировал 27,07 тыс. тонн хурмы на сумму $20 млн 506,22 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 6,2%, в стоимостном сократился на 0,41%», — сказали в правительстве.

Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию: за 9 месяцев 2019 года в РФ экспортировано 25,017 тыс. тонн свежей хурмы (рост на 4,2%) на сумму $19 млн. 716,81 тыс. (спад на 1%). В целом, на РФ пришлось 92,4% всего экспорта свежей хурмы из Азербайджана за январь-сентябрь 2019 года.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 150,912 тыс. тонн свежей хурмы на $114 млн 538,97 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. Так в прошлом году в РФ экспортировано 127,547 тыс. тонн хурмы на сумму $105 млн. 168,89 тыс.

Minval.az