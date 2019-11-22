Даже после всего этого позора остаются люди, которые усердно защищают Арифа Гаджылы и его грязные дела. Большинство из них питаются за счет «эмигрантского бизнеса». Некая доля от средств за справки достается и им. Крайне малая часть, может из-за наивности, все еще защищает его.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал экс-мусаватист, журналист Яфез Акрамоглу, ныне живущий в Европе.

Он также опубликовал список этих людей для «общественного критики».

«Вы и сами знаете аферистов и тех, кто защищает их. Еще раз напоминаю их имена для общественной критики, которая порой бывает эффективной.

1. Гюльага Асланлы – правая рука, соратник Арифа Гаджылы в этом деле.

2. Сахавет Солтанлы – в целом правая рука Арифа Гаджылы.

3. Мустафа Гаджибейли – брат Арифа Гаджылы. Потенциальные «политические эмигранты», желающие получить справку, проходили в первую очередь через него. Руководимый им сайт Basta.info публикует статьи о «политических эмигрантах» его брата.

4. Фарадж Керимли – заместитель. Лачынская районная организация Мусават, в которой он представлен, отправила в Европу наибольшее число эмигрантов. Управляет армией троллей Арифа Гаджылы.

5. Рагиф Керимли – отец Фараджа, долгое время был председателем вышеуказанной районной организации.

6. Немат Керимли — адвокат.

7. Осман Казымов — адвокат.

8. Севиндж Гусейнова — председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) в партии.

9. Нушаба Садыглы – председатель «меджлиса».

10. Назим Азадоглу – его сын Нурлан, имя которого часто упоминается в Европе в связи с «эмигрантским бизнесом», заместитель председателя Европейского центра координации Мусавата.

11. Азер Исмайыл – советник Арифа Гаджылы, сотрудник сайта Basta.info.

Эти лица, как и другие партийные функционеры, могли хотя бы промолчать по поводу случившегося позора. Но они избрали позицию агрессивной защиты. В вышеуказанном списке есть люди, безмерная наивность которых недопустима. Невозможно, чтобы они не понимали всего происходящего. Например, двое адвокатов. Зачем вы, жертвуя своей репутацией, защищаете аферистов? Во имя каких интересов?…», — задался вопросом Яфез Акрамоглу.

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