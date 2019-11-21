События в Сумгайыте в феврале 1988 года являлись провокацией армянских националистов с целью отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджана и присоединить его к Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В 1987 году не прошло и двух недель после того как Гейдар Алиев ушел в отставку, армянские националисты подняли в международной и советской прессе вопрос отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджана и передачи его Армении. После этого зажегся зеленый свет для сепаратистских тенденций в Нагорном Карабахе», — заявил Алиев в четверг на торжествах в Сумгайыте.

По его словам, спустя три месяца после отставки Гейдара Алиева произошли Сумгайытские события. «Сумгайытские события также являлись частью коварного плана. План состоял в том, чтобы отстранить Гейдара Алиева от власти, так как его деятельности в качестве члена Политбюро мешала армянским националистам. План состоял в том, чтобы путем доносов и других шагов армянские националисты подняли вопрос о том, что Нагорный Карабах не может оставаться в составе Азербайджана», — отметил он.

Президент подчеркнул, что в результате всех этих действий произошло противостояние в Сумгайыте, и после этого поднялся вопрос, что армяне не могут жить в безопасности в составе Азербайджане и поэтому Нагорный Карабах должен быть соединен с Арменией. «Вот такой был план и, к сожалению, он был реализован», — сказал глава государства. Алиев добавил, что сумгайытские события являются «провокацией армянских националистов».

«Мы должны откровенно говорить об этом, потому что уже сколько лет армянские националисты пытаются очернить Сумгайыт. Причем абсолютно необоснованно и абсурдно. Я со всей ответственностью заявляю, что Сумгайытские события совершили армянские националисты и армянские группировки. Мы все прекрасно знаем, что около 10 армян (при Сумгайытских событиях) были убиты армянским националистом Григоряном и его преступной группой. Что произошло потом? Следствие проводила группа из Москвы, т.е. полностью справедливо. Все показания, включая свидетельские, очные ставки доказали, что армян убивал Григорян», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Григорян был арестован, его вина была доказана. «Для отбывания наказания его направляют в Армению, но там его выпускают на свободу. Вот тут возникает вопрос. Почему человека, убившего около 10 армян, отпускают на свободу в Армении. Это происходит потому, что он исполнял их поручение. Сумгайытские события были использованы, чтобы кампания очернения Азербайджана получила больший размах, и в результате произошел нагорно-карабахский конфликт. Я неоднократно заявлял, что если бы Гейдар Алиев в то время был бы в Азербайджане, никогда не произошло бы нагорно-карабахского конфликта, никогда бы наши земли не оказались под оккупацией», — сказал Алиев.

Minval.az