Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой началась в Москве.

Глава российского правительства в начале переговоров поприветствовал гостей из Азербайджана и обратил внимание на обширную программу визита делегации в России.

«Она полноценная, насыщенная — это и наши с вами переговоры, и встреча с президентом Российской Федерации, которая будет завтра; межрегиональный форум, причем такой настоящий, масштабный, значительное число российских регионов участвует; открытие павильона Азербайджана на ВДНХ — тоже хорошее очень событие. Все это в полной мере отражает уровень добрососедства, партнерства, дружбы между нашими странами. И ваш визит является прямым проявлением этого», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он предложил в рамках встречи обсудить насущные проблемы взаимодействия России и Азербайджана в экономике и в других сферах.

Minval.az