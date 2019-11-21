Член Тренерского комитета АФФА Агасалим Мирджавадов прокомментировал изданию «Азериспорт» выступление сборной Азербайджана по футболу в отборочном цикле ЕВРО-2020.

«Надо проанализировать этот отборочный цикл, чтобы дать однозначную оценку. Хотя набранное одно очко о многом говорит. По мне так мы откровенно провели слабый цикл. Причем это относится не только к результатам. В игровом плане также было много вопросов. Понятное дело, что после таких результатов будут недовольны Николой Юрчевичем. Исполком АФФА будет решать его будущее в команде. Отрадно, что в этом цикле мы открыли Бахлула Мустафазаде и Эмиля Балаева. Они хорошо воспользовались шансом, который им был предоставлен», — заявил Мирджавадов.

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