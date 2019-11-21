Право внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в родные земли является неотъемлемой и обязательной частью мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В заявлениях представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывалось, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в места своего прежнего проживания», — цитирует Захарову «Вестник Кавказа».

Также Мария Захарова подчеркнула, что Россия не рассматривает «Нагорный Карабах» (самоназвание армянского оккупационного режима на захваченных землях Азербайджана, закавычено нами — прим. — Минвал.аз) в качестве одной из сторон мирных переговоров. «Что касается переговорного формата, то это вопрос к сторонам, которые должны определять и согласовывать состав участников. Сейчас переговорный процесс ведется на уровне руководства Азербайджана и Армении», — напомнила официальный представитель МИД РФ.

«Если будут достигнуты какие-либо договоренности между двумя государствами, мы со своей стороны эти договоренности поддержим – но речь именно о договоренностях, которые будут достигнуты между Азербайджаном и Арменией», — заключила она.

Minval.az