Прокуратура города Баку распространила информацию по факту отравления студенток.

«На основании поступившей информации в связи с тем, что 21 ноября в общежитии № 2 Бакинского государственного университета студентки университета – Хасметова Шекер Фаиг гызы (1999 г.р.) скончалась в результате пищевого отравления, Гулиева Дилруба Гисмет гызы (1998 г.р.) и Ибадова Гамида Бунямиддиновна (1998 г.р.) были доставлены с диагнозом «пищевое отравление» в Центр клинической медицины, был проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников прокуратуры, Агентства по продовольственной безопасности и судмедэкспертов, были взяты образцы пищи и направлены на лабораторное исследование.

По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса», — заявили в ведомстве.

Minval.az