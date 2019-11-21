«Для всех вернувших, возвращенных в Азербайджан людей, как гражданам нашей страны, в Азербайджане будут созданы необходимые условия для деятельности и будет им оказана необходимая поддержка. Азербайджанское государство делает и будет дальше делать все возможное для размещения вернувшихся граждан, обеспечения их работой, для того, чтобы вновь стали достойными гражданами нашей страны».

Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Мы осуждаем это безобразие, формировавшееся в сфере размещения покинувших по отдельным причинам свою страну и уехавших за рубеж, которые в своей стране не могут показывать серьезные примеры как в общественно-политической, экономической сфере, а также в сфере гражданства в целом, не в состоянии найти себя. Мы знали, что этим занимаются некоторые оппозиционные партии, в том числе разные их представители. К сожалению, оппозиционные партии не признавались, почему они отправляли этих людей в зарубежные страны под другими именами, готовя другие фиктивные справки об их деятельности», — приводит его слова АПА.

Помощник президента также выразил отношение к распространенной информации о том, что они будут арестованы под различными предлогами после возвращения в страну. Он отметил, что оснований для этого нет: «Конечно, деятельность каждого из них, кто каким-то образом покинул страну, кто под каким именем уехал в зарубежные страны, в Азербайджане расследуется, будет расследоваться. Мы обязаны создать условия для жизни, работы, деятельности в этой стране для каждого гражданина Азербайджана, как для хорошего, так и для плохого».

Что касается лиц, совершивших преступление, участвовавших в совершении преступления, А. Гасанов отметил, что в отношении них правоохранительные органы ведут расследование. По его словам, люди, участвующие в переправке граждан Азербайджана фиктивным путем в зарубежные страны, получат достойное наказание.

Minval.az